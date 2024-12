Átverik a felsőoktatásban dolgozókat

Sokkal kisebb béremelést kapnak januártól az egyetemi oktatók annál, mint amit korábban ígértek nekik. Az elmúlt évek inflációját is figyelembe véve nem keresnek majd többet, mint 2008-ban. A szakszervezet szerint a felsőoktatásban dolgozó nem oktatói kör béremelésével is baj van, ehhez ráadásul az egyetemeknek kell keretet biztosítaniuk, ami munkahelyek megszüntetésével is járhat.