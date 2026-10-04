Továbbra is amerikai és brit intézmények uralják a világ egyetemeit rangsoroló nemzetközi listákat.
A közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szervezett egyetemek ugyan közel kétszer annyi pénzből gazdálkodnak, mint a megmaradt államiak, ez a rangsorpozíciókra alig volt hatással. A szakértők szerint nem is ez a fontos.
A világ 41. legjobbja a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok tárgyakból, négy tudományterületen pedig az első 100 között van a Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb felsőoktatási rangsorában a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU).
A Semmelweis Egyetem (SE) vezeti a HVG friss felsőoktatási rangsorát, megelőzve az évek óta a lista élén álló Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Az Eduline oktatási szakportál szerdán közzétett összegzése szerint a karok versenyében az orvos-, a bölcsész- és a természettudományi karok vezetnek.