Fejlesztés helyett csak megszállták a magyarországi egyetemeket, a Fidesz háttérhatalmat épített

A közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szervezett egyetemek ugyan közel kétszer annyi pénzből gazdálkodnak, mint a megmaradt államiak, ez a rangsorpozíciókra alig volt hatással. A szakértők szerint nem is ez a fontos.