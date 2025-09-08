Csak a Rogán-"találmánynak" jut adókedvezmény?

Még a szellemi alkotások adókedvezményeit is a Rogán Antal nevéhez köthető fejlesztést értékesítő cégre szabhatta a kormányoldal, hiszen az a "találmányból" fejlesztett szoftver értékesítéséből él. Júliustól márpedig egy törvénymódosítás nyomán ez utóbbi az egyetlen olyan szellemi tulajdon, amelyből befolyó bevétel adókedvezményre jogosít, minden más viszont kikerült a kedvezményezetti körből. Rogán és társai egy nem is forradalmi megoldással "húztak nagyot", hanem ami ezután következett számukra. S noha a miniszter cáfolja érintettségét: találmányának mai jogosultja, valamint a feltalálótársai cégének székhelye ugyanabban az épületben van, ahová az általa is kedvelt ügyvédi iroda alig néhány nap eltéréssel jegyezte be mindkét vállalkozást.