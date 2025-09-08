Világhíres lehet a két magyar fiatal által tervezett és kivitelezett Marokbaba. Ez az idegrendszer-fejlesztő játék ötvözi a természetes tanulás elemeit, a kötődő nevelés elveit és a Montessori-szemlélet szabadságát, továbbá erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, és elősegíti az óvoda- és iskolaérettséget. A játékot anyukák, apukák és a szakemberek is jól tudják használni a gyermekek fejlődésének támogatásában, miközben a szülők hamarabb és könnyebben felismerhetik egy-egy fejlesztést igénylő állapot felbukkanását.
Itt is akad extraprofit, társfeltalálói nem kasszíroznak annyit, mint a propagandaminiszter.
Hetvennyolc éves korában meghalt Kovács Ádám feltaláló, vállalkozó, a Celladam cégcsoport alapítója és vezetője kedden - közölte a család csütörtökön.
Oroszi László feltaláló ügyében a Kúria - a mindkét fél kérelmére indított felülvizsgálati eljárásban - megerősítette a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, amely 60,5 millió forint és kamatai megfizetésére kötelezte az alperest, az Adidas Budapest Kft.-t. A per egy irányítósávos futballcipő szabadalmával kapcsolatban indult.
Még a szellemi alkotások adókedvezményeit is a Rogán Antal nevéhez köthető fejlesztést értékesítő cégre szabhatta a kormányoldal, hiszen az a "találmányból" fejlesztett szoftver értékesítéséből él. Júliustól márpedig egy törvénymódosítás nyomán ez utóbbi az egyetlen olyan szellemi tulajdon, amelyből befolyó bevétel adókedvezményre jogosít, minden más viszont kikerült a kedvezményezetti körből. Rogán és társai egy nem is forradalmi megoldással "húztak nagyot", hanem ami ezután következett számukra. S noha a miniszter cáfolja érintettségét: találmányának mai jogosultja, valamint a feltalálótársai cégének székhelye ugyanabban az épületben van, ahová az általa is kedvelt ügyvédi iroda alig néhány nap eltéréssel jegyezte be mindkét vállalkozást.
A sokoldalú Rogán Antal kabinetminiszter eddig ismeretlen oldalát fedezte fel a magyar sajtó. Kiderült róla, hogy feltaláló, hiszen – mint kiderült – egy digitális aláírással kapcsolatos találmányt jegyez többedmagával, amelyre egyébiránt büszke is. A pénzügyi végzettségű miniszterről a Népszabadság tegnap azt írta, egy elektronikus aláírási eljárás feltalálója Csík Balázs és Lengyel Csaba társaságában. Utóbbiak annak a Fidesz holdudvarához sorolt, és a közműcégek egy részének auditálását végző tanúsító vállalkozásnak, a Hunguard Kft.-nek a tulajdonosai, amely cég papíron ciprusi magánszemélyek áttételes tulajdonában áll, és több százmilliós haszna egy offshore céghálóban szívódik fel.
A kabinetminiszter az informatikában alkotott nagyot. Egy digitális aláírással kapcsolatos találmányt jegyez a kormányzati hátszéllel gazdagodó Hunguard tulajdonosaival együtt - írja a Népszabadság.
A brazíliai labdarúgó-világbajnokságra az adidas által forgalomba hozott új cipőn is megtalálható az irányító sáv Oroszi László szerint, aki az erre vonatkozó szabadalom birtokosa.
Két keréken száguldani maga a szabadság! A bicikli természetesen nemcsak szórakozási eszköz vagy sportszer lehet, hanem munkaeszköz és divatos kiegészítő is egyben. A Néprajzi Múzeumban látható Bicikliváros Szabadka-Budapest című kiállítás is erről tesz tanúbizonyságot.
94 éves korában meghalt Mihail Kalasnyikov, a hírhedt gépfegyver feltalálója. Még november közepén került kórházba gyomorvérzés gyanújával – írja az Index az ITAR-TASS orosz hírügynökségre hivatkozva.