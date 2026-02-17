Harmincmillió adag ételt rendeltek az egyszemélyes vállalkozástól

A Maria hurrikán Puerto Rico-i pusztítása után sürgősen élelmiszerre volt szüksége a károsultaknak, ezért az amerikai Szövetségi Vészhelyzeti Ügynökség (FEMA) harmincmillió adag ételt rendelt. A 156 millió dolláros megbízást azonban egy egyszemélyes vállalkozásnak adták oda – írta a New York Times a katasztrófa kezelését célzó szerződésekre hivatkozva.