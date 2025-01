Volt egyszer Frankhegy, ahol jó volt létezni

A MANYIban még nem jártam, a Frankhegyen viszont annál többször. Most mégis a budai Margit körútról sétáltam egy péntek délután be a MANYIba, ami egyszerre kulturális alkotóműhely és amolyan romkocsma. Ugyanis meghívást kaptam a Frankhegy kiállítás megnyitójára és a Kozma Péter-emlékestre, ahol felidézték a 2023-ban elhunyt alkotó személyét és tevékenységét, amely a tágabb közösség számára is nagy hatású volt. Családi telke pedig a ’90-es évek elejétől a 2000-es évek elejéig fogalommá vált a hazai művészeti és zenei szubkultúrában, egy generáció számára jelentette a szabadság és a közösség élményét.