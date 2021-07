Szivárványszínekkel világították ki a Képviselői Irodaházat

Az All Out és a Budapest Pride azt üzente akciójával, hogy „büszke LMBTQ emberek”, léteznek és harcolni fognak a jogaikért.

Szombatra virradó éjjel aktivisták szivárványszínű és magyar zászlókkal világították ki Budapestet, hogy olyan üzenetet küldjenek a magyar kormánynak, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni: Az LMBTQ emberek is részei a magyar társadalomnak, és ugyanazokat a jogokat érdemlik, mint minden más állampolgár – olvasható az akciót szervezők Népszavához eljuttatott közleményében. Mint írják, az All Out mozgalom, amely az egész világon harcol az LMBT+ jogokért, illetve a Budapest Pride aktivistái akciójukkal azt üzenték: „Büszke LMBTQ emberek vagyunk. Létezünk, és harcolni fogunk a jogainkért!” Egyben az EU-t is fel szeretnék szólítani, hogy továbbra is gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra annak érdekében, hogy vonja vissza az LMBTQ-ellenes törvényt . Kiemelték: ezt Magyarországon az aHang felületén több, mint 130.000, világszerte pedig még további 47.000 aláíró is követeli, akik támogatják azt a kampányt, ami mögött az All Out áll a Budapest Pride-dal és a Forbidden coloursszal együtt. Az akciót a Budapest Pride szombati felvonulása előtt szervezték, és arra is emlékeztettek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „kihirdetett egy LMBTQ-ellenes népszavazást , hogy óriási közpénzből fizetett gyűlöletkampányt szervezzen”.