Ferenczi Gábor egy Tisza-szavazó Unger Anna megválasztása miatti felháborodására adott nem túl jól elsült választ.
Első fokon egy év, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az Ajkai Járásbíróság szerdán Ferenczi Gábort, Devecser jobbikos polgármesterét, aki 2013-ban halálos balesetet okozott - tájékoztatott a Veszprémi Törvényszék csütörtökön, az ítélet nem jogerős.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként Ferenczi Gábor országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség még január 22-én - közölte az ügyészség szóvivője. Nagy Andrea elmondta, hogy Ferenczi Gábor panasszal élt a gyanúsítás közlésével szemben, a Legfőbb Ügyészség azonban ezt elutasította. A nyomozás még folyamatban van, a nyomozási határidő március 30., amely szükség esetén meghosszabbítható - közölte.