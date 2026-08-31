Gyanúsított lett a jobbikos képviselő

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként Ferenczi Gábor országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség még január 22-én - közölte az ügyészség szóvivője. Nagy Andrea elmondta, hogy Ferenczi Gábor panasszal élt a gyanúsítás közlésével szemben, a Legfőbb Ügyészség azonban ezt elutasította. A nyomozás még folyamatban van, a nyomozási határidő március 30., amely szükség esetén meghosszabbítható - közölte.