A Tisza parlamenti képviselője bátor, tökös embernek tartja saját magát, a Medián következő felmérése pedig nem érdekli

Ferenczi Gábor;Unger Anna;Tisza Párt;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;NVVH;

2026-08-31 06:21:00 CEST

Ferenczi Gábor egy Tisza-szavazó Unger Anna megválasztása miatti felháborodására adott nem túl jól elsült választ.

Indulatos posztot tett közzé a Facebookon a tiszás Ferenczi Gábor azzal kapcsolatban, hogy egy tiszás szavazó keresetlen stílusban számon kérte rajta, miért szavazta meg Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjára Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója helyett.

A kormánypárti parlamenti képviselő állítása szerint tegnap este 11 óra után kapott egy mocskolódó üzenetet azzal, hogy hogy képzelte Unger Anna támogatását. Ezt követően a politikus degradáló jelleggel vette tudomásul, hogy a választópolgár felelevenítette neki, hogy a Tiszára szavazott április 12-én. „Pedig Ő még a szökőkúthoz is kijött a kampányban, hogy meghallgassa a beszédem! Te Hős! Kijöttél a szökőkúthoz a rendszerváltásért, sőt szavaztál is? Szuper! Köszönöm! Elmondanám, hogy én meg november végén becsuktam a vállalkozásom és 6 hónapon át egy fillért nem kerestem! Napi pár órákat aludva, lejárva a lábam, az összes települést bejárva felszántottam a választókerületet, miközben egy suttyó alak hazugságot terjesztve akart lejáratni a Promenád és a Makói Televízió hathatós közreműködése közepette” - írta, hozzátéve, a családját is alig látta, most is négy napja nincs otthon.

„Azért ”dögöljek„ meg, mert bízok a szakmailag felkészült (jogász, ügyész, ügyvéd) képviselőtársaimban, akik az Igazságügyi Bizottság tagjaként a törvénybe kijelölt feladatuknak lelkiismeretesen eleget téve éjjel-nappal dolgozva kiválasztották a szerintük legalkalmasabb embert annak a hivatalnak a vezetésére, melyben több száz szakember azon fog dolgozni, hogy az elszámoltatás megtörténjen? Igen, nem fogok laikusok Facebook-kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján szavazni arról, hogy Unger Anna megkapja a bizalmat vagy sem! Esélyem sem volt Ligetire szavazni, ha akartam volna sem. De amúgy sem akartam volna, mert bízom a képviselőtársaim értékítéletében” - jelentette ki, majd közölte, tiszta szívvel vállalja, hogy megszavazta Unger Annát.

Ferenczi Gábor nem mulasztotta el saját magát sem megdicsérni: „Lehet itt engem fenyegetni, hogy majd nézzem meg a Medián következő mérését! Van egy rossz hírem! Nem érdekel! Nem közpénzt kilapátolni vagyok itt, nem a karrierért. A rendszerváltásért! (...) Kemény, nehéz időkben olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én. Majd egyenesbe jön az ország és jöhetnek a gyengék, a puhák” - írta, majd jelezte, büszke arra, amit és ahogyan tesz, megcselekedte amit megkövetelt a haza, és nem fog elkeseredni, ha már nem lesz politikus.

Pénteken Magyar Péter is hosszan magyarázkodott a Facebookon Unger Anna kiválasztása miatt, akivel szemben a bizalmatlanságnak több tényezője is van: egyrészt az, hogy nem jogász, noha az NVVH tevékenysége főként jogi munkát igényel, másrészt, amiért meghallgatásán kijelentette, hat éven belül senki ne nagyon számítson jogerős ítéletekre. Bírálat tárgya az is, hogy az illetékes bizottság nem hajlandó kiadni a jelöltek pontozási szempontjait, továbbá sokan úgy érzik, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója számos feltárt NER-es üggyel a háta mögött alkalmasabb lenne a feladatra. A kritikákat Magyar Péter sem a legjobban viselte, pedig a döntés miatt a miniszterelnök családján belülről is érkezett bírálat: Magyar Anna Ilona, Magyar Péter húga szintén nyilvánosan jelezte, hogy Ligeti Miklóst tartja alkalmasabbnak, férje, Melléthei-Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető-helyettese pedig nemmel is szavazott Unger Annára.