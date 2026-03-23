Fideszes iskolaigazgató ajándékozott vadhúst a helyettes államtitkárnak

2013 karácsonya előtt ingyen osztogatta az egyenként 40 ezer forint értékű vadhúst a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, de persze nem a szegényeknek, hanem a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának - írja az Index Hadházy Ákos e heti Korrupcióinfója alapján.