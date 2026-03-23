A drámatagozat megszüntetésével harmadára csökkent a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba jelentkezők száma

2026-03-23 16:24:00 CET

Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselő kérte ki a drámai visszaesést mutató adatokat, amelyekért a középiskola fideszes igazgatóját, Sipos Kitti Lídiát teszi felelőssé.

A drámatagozatáról híres szentesi Horváth Mihály Gimnáziumot február 19-i határidőig mindössze 29 nyolcadikos diák jelölte meg első helyen az iskolát, miközben 3 éve még 100 felett volt a számuk – állítja Tóth Endre, a Momentum oktatáspolitikusa, országgyűlési képviselője lapunkhoz is eljuttatott közleményében az Oktatási Hivatal – általa kikért – adataira hivatkozva. Szerinte ezzel beérett Sipos Kitti Lídia igazgató, egyben szentesi fideszes önkormányzati képviselő „áldásos vezetői tevékenysége”. Utóbbi következményéről a drámatagozat megszüntetéséről a Népszava számos cikkben is foglalkozott.

– Sipos 2024-ben váratlanul megszüntette a gimnázium évtizedek óta tartó partneri kapcsolatát a drámaképzést végző Keleti István Alapfokú Művészeti Iskolával, majd az idei tanév első tanítási napján bocsátotta el az intézmény egyik utolsó drámatanárát is – foglalta össze az ellenzéki politikus a hanyatláshoz vezető utat. Felidézte, hogy a jó hírű szentesi iskola és a drámatagozatának megmaradásáért olyan korábban itt tanuló híres művészek álltak ki 2024-ben, mint Alföldi Róbert, Nyáry Krisztián, Zséda, Badár Sándor, Cserna-Szabó András. Amint arról mi is írtunk, a szülők is kiálltak a tagozat mellett, tüntetést is szerveztek.

– De a tiltakozásuk hatástalan maradt, hiszen az igazgató azóta sem állította helyre a drámatagozat korábbi működését. Egyszerűen émelyítő, hogy a fideszes kormányzat mindent eltűr a saját kádereinek. Tönkre vághatják a rájuk bízott intézményeket, a bizalom még mindig tart. Leharmadolhatják a jelentkezői létszámot, a bizalom még mindig tart. Élhetetlenné tehetik a diákok és tanárok számára az iskolát, a bizalom még mindig tart. Hát nem érdekli őket egy évtizedek kemény munkájával felépített pedagógiai műhely sorsa? – tette fel a kérdést az oktatáspolitikus.

Tóth Endre emlékeztetett arra is, hogy múlt év végi miniszteri meghallgatásán Pintér Sándor belügyminisztert is kérdezték az intézmény sorsáról, aki akkor azt ígérte, utánajár az igazgató botrányos működésének. – Később mégis csak egy semmitmondó, iskola stabilitásával dicsekvő levelet küldött az őt kérdező képviselőnek. Most mégis úgy tűnik, hogy nehéz helyzetbe került a Horváth Mihály Gimnázium, bár a jelentkezési sorrend módosítására még március 27-ig van módja a diákoknak – fogalmazott Tóth Endre.

