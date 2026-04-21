Összegyűltek beszélgetni a filmszakma magyarországi képviselői.
Interneten nyilvánosság elé tárni archív anyagokat akkor érdemes igazán, ha a szolgáltatás valóban archívumként működik.
Bár léte 1957-es alapítása óta megkérdőjelezhetetlen, a filmarchívum mégis a magyar filmszakma talán leghányatottabb sorsú intézménye. Névváltoztatások, átszervezések gyötörték, vitáztak közgyűjteményi státuszáról, felügyeletéről. Öt éve épp Magyar Nemzeti Filmarchívum volt a neve, amikor magába olvasztotta az ambiciózus digitalizálási programmal megalakult Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA). 2017. január elsejével a MaNDA megszűnt, feladatait más állami szervezetek között osztották szét. A filmarchívum a Magyar Nemzeti Filmalaphoz került, igazgatója Ráduly György lett.
A Magyar Nemzeti Filmalap felügyelete alá kerül január elsejétől a Filmarchívum, amely jelenleg a megszűnő Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézethez (MaNDA) tartozik. A Kormány a Filmarchívum tevékenységére az eddig biztosított évi 210 millió forinton felül 2017-től 596,6 millió forint többletforrást biztosít évente. Az erről szóló kormányhatározat csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben.
A Magyar Filmművészek Szövetsége a leghatározottabban tiltakozik a kormány azon terve ellen, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet jogutód nélkül megszüntesse, áll abban a nyiltatkozatban, amelyet a Magyar Filmművészek Szövetségének Elnöksége Tarr Béla elnök aláírásával lapunhoz eljuttatott.
Kertész Mihály ifjúkori zsengéjének új életre keltése ismét felébresztette az érdeklődést a magyar filmörökség megőrzésének módjára és lehetőségeire. A filmarchívumban 1989-ben indult el a szisztematikus filmfelújítás, melynek során 470 nagyjátékfilm újult meg a hagyományos technikával. Az ezredforduló óta a digitális technika uralja a terepet, jövőre a Meseautó, az Ének a búzamezőkről és a Valahol Európában újul meg digitálisan.