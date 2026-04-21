Digitális boszorkánykonyha

Kertész Mihály ifjúkori zsengéjének új életre keltése ismét felébresztette az érdeklődést a magyar filmörökség megőrzésének módjára és lehetőségeire. A filmarchívumban 1989-ben indult el a szisztematikus filmfelújítás, melynek során 470 nagyjátékfilm újult meg a hagyományos technikával. Az ezredforduló óta a digitális technika uralja a terepet, jövőre a Meseautó, az Ének a búzamezőkről és a Valahol Európában újul meg digitálisan.