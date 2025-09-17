Réz András: nem jó, ha a hatalomnak ízlése van

Lehet, hogy újra kellene gondolnunk a művészethez való viszonyunkat - állítja Réz András. Mert a közpénzekből kifizetett, egy tömbbe szorított fősodor mellett az emberi méltóságunkat, identitásunkat fizetjük meg azzal, hogy a kiszorult, kiszorított művészek, színészek, zenészek, képzőművészek alkotásait, produkcióit vesszük meg. A filmesztéta szerint ha az identitásunkat építjük, az bizony pénzbe kerül. Úgy véli, nem jó, ha a hatalomnak ízlése van és ha vannak "mieink" és "övéik". Ebből ugyanis nehezen lesz művészeti pezsgés.