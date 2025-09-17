filmművészet;Robert Redford;filmkultúra;amerikai filmsztár;

2025-09-17 13:00:00 CEST

Egy jóképű művészegyéniség – Robert Redford élete és filmjei képekben

A néző, a rajongó, a műélvező szempontjából Robert Redford pályája teljesnek mondható, önmagában is csodálatos gyűjteményt alkotnak a szerepei, az amerikai film egy hosszú korszakának kisebb archívumát. Még a vonzó, jóképű, „klasszikus” sztárok közé tartozott, akiben azért idővel feltámad a színész, és művészegyéniségük egyre több érett, mélységekbe hatolni képes vonásokkal gazdagodik.