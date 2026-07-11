De üzemanyagköltségre, kávéra és pogácsára is jutott belőle. A támogatási kérelmeket a Miniszterelnökségen bírálták el, a felelős a nemzetpolitikai államtitkár, vagyis 2024 novembere óta Nacsa Lőrinc volt.
Újabb pénzügyi mentőövet kapott a csapatot működtető, komoly adóssággal küzdő sportcég – az önkormányzat próbálja felszínen tartani vesztességes társaságát.
A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) pontlevonással sújtotta a CFR Cluj, az ASA Targu Mures, a Petrolul Ploiesti és a Rapid Bucuresti csapatát pénzügyi szabálytalanságok miatt.