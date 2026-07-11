Csaknem tízmilliárd forintot adott az Orbán-kormány a választás előtt a határon túli futballkluboknak, volt, ahol az irodaszereket is ebből fizették

De üzemanyagköltségre, kávéra és pogácsára is jutott belőle. A támogatási kérelmeket a Miniszterelnökségen bírálták el, a felelős a nemzetpolitikai államtitkár, vagyis 2024 novembere óta Nacsa Lőrinc volt.