Csaknem tízmilliárd forintot adott az Orbán-kormány a választás előtt a határon túli futballkluboknak, volt, ahol az irodaszereket is ebből fizették

Bethlen Gábor Alap;támogatás;labdarúgás;fociklub;

2026-07-11 09:20:00 CEST

De üzemanyagköltségre, kávéra és pogácsára is jutott belőle. A támogatási kérelmeket a Miniszterelnökségen bírálták el, a felelős a nemzetpolitikai államtitkár, vagyis 2024 novembere óta Nacsa Lőrinc volt.

A határon túli fociklubokhoz összesen 9,85 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg az egyedi támogatások bírálatáért felelős nemzetpolitikáért felelős államtitkárságon 2025. július elseje és 2026. április 30-a között – írja a 444.

A portál közérdekű adatigényléssel kért ki dokumentumokat a Bethlen Gábor Alaptól a kormányváltás után. Az adatigénylés az említett időszakban megítélt támogatások támogatói okirataira és kérelmeire vonatkozott. A Bethlen Gábor Alapnál a támogatásokat nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés nyomán ítéltek oda. Az ilyenekre a gyakorlatban felülről nyitott keret állt rendelkezésre. A támogatási kérelmeket a Miniszterelnökségen bírálták el, a felelős a nemzetpolitikai államtitkár, vagyis 2024 novembere óta Nacsa Lőrinc volt.

A csaknem 10 milliárd forinton 11 szervezet osztozott, a legtöbb támogatást bezsebelő szervezetek pedig a portál összesítése alapján a következők:

KFC Komarno: 3,35 milliárd forint,

Asociata Futball Club Csíkszereda: 1,2 milliárd forint,

a TSC Topolya és DAC Dunaszerdahely: 900-900 millió forint,

a Borsodsport Invest Kft. és az FC Kassa (két támogatói okirat volt, az egyiknek a Borsodsport önállóan volt a kedvezményezettje, a másiknak szintén a Borsodsport az FC Kassával közösen): 750 millió forint,

de 750 milliót kapott a Várda Sport Egyesület is.

Kiderült az is, hogy

kicsivel több mint 4 milliárd forintból dologi kiadásokat finanszíroztak.

3,6 milliárd forint fejlesztésekre, beruházásokra, értéknövelő vagy más szóval felhalmozási kiadásokra ment, mint újabb pályák építése, víztározó, vagy épp a komáromi csapat stadionjának felújításának első üteme.

kicsivel kevesebb mint 2 milliárd forintból pedig a klubok, akadémiák alkalmazásában álló, vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak fizetését és a bérekre rakódó adóterheket fedezték.

A 444 kiemeli, olyan kisebb adminisztratív jellegű tételeket, lényegében filléres kiadásokat is a magyar államkasszából finanszíroznak, mint nyomtatás költsége vagy a fűtéshez a pellet beszerzése. A lendvai futballklub például a reprezentációs kiadásokra is kért pénzt, mint üzleti ebédek, kávé, pogácsa beszerzése. Sepsiszentgyörgyön a jubileumi rendezvény költségeit finanszírozták a BGA támogatásából, a Várda Sport Egyesület pedig lakások, irodák bérleti díját fizeti támogatásból. Csíkszeredán a mérkőzések megrendezésének költségeire, de a labdarúgó-szövetségi és a játékvezetői díjakra is kértek támogatást.

Általános jelenség, hogy a szakmai stáb, edzők, scoutok, segédedzők, akár az orvosi stáb fizetését is magyar állami pénzből fedezték, de több esetben az akadémia igazgató bérére, illetve járulékaira is a támogatás jelentette a fedezetet. Több szervezet akár az egész éves fizetést ilyen formában biztosította be.

A kapott dokumentumokban a 444 szerint olyan tételek is találhatók, mint „a működéshez szükséges irodaszerek”, „az utánpótlás nevelés étkeztetése”, „az akadémia buszainak és a szakmai vezetők üzemanyagköltsége”.

Mindössze három esetben kértek pénzt beruházásra, fejlesztésekre:

Sepsiszentgyörgyön 300 milliót igényeltek és kaptak,

az FC Komarno 3 milliárd forintot kért és kapott,

a Borsodsport Invest pedig 300 milliós fejlesztésre igényelt támogatást. Esetükben a kérelemből egyáltalán nem derül ki, hogy a megigényelt összeget milyen fejlesztésre költenék el.

Tarr Zoltán június végén jelentette be, hogy az elmúlt öt év támogatásait a Tisza-kormány felül fogja vizsgálni. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, „a bukott kormány a számukra kedves szervezetek kifizetését még a választások előtt rendezte, de látványos, hogy politikai alapon priorizálták a kifizetések sorrendjét”.