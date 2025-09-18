Súlyos bírság a gyorshitelező cégeknek

Az MNB összesen 65 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Magyar Cetelem Bank Zrt.-re, a Cofidis Magyarországi Fióktelepére és a Provident Pénzügyi Zrt.-re, egyebek közt azért mert jogsértő módon tüntették fel a hiteldíjakat, hiányosan tájékoztatták ügyfeleiket az ügyfélszerződés megkötése előtt és után is, illetve gondok voltak a panaszkezelésekkel is.