Több súlyos jogsértést állapított meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Emellett további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.
A Ryanair közlése szerint biztosak abban, hogy az uniós bíróságok a légitársaság javára fognak dönteni az extraprofitadó visszamenőleges áthárításának ügyében.
Az üzletlánc szerint adminisztrációs hiba történt.
Emiatt mindenki kap egy háromezer forintos kupont, aki 2019-ben a cégtől vásárolt.
Két hónap alatt öt eseteben talált szabálysértést a légitársaságnál a fővárosi kormányhivatal. A Wizz Air csalódott, ráadásul egy másik ügyben is százmilliókat kell kifizetniük.
Az MNB összesen 65 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Magyar Cetelem Bank Zrt.-re, a Cofidis Magyarországi Fióktelepére és a Provident Pénzügyi Zrt.-re, egyebek közt azért mert jogsértő módon tüntették fel a hiteldíjakat, hiányosan tájékoztatták ügyfeleiket az ügyfélszerződés megkötése előtt és után is, illetve gondok voltak a panaszkezelésekkel is.