200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Wolt cégcsoport két vállalkozására az NKFH

Több súlyos jogsértést állapított meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Emellett további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal - jelentette be csütörtökön a hatóság.

Mint hozzátették, a cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók. Ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására. Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel. A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során azt állapították meg,

  • hogy több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat. 

  • Ezen felül megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett "kamuakciókat" hirdettek, illetve nem tüntették fel az akciós egységárat sem. 

  • Mindezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött 

- sorolta a hatóság.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést. A fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek. Mindezeken túl pedig nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben

cégenként 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen 200 millió forintot.

A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál - tették hozzá.

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium és az irányítása alatt álló NKFH a jövőben is mindent megtesz a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, és határozottan fellép azok megsértése esetén - írta végül a hatóság.

