Kínos baki a vizes vb-n

Ugyan az érintett szállodákkal már egy éve folytatott folyamatos tárgyalásokat a jövő évi budapesti vizes világbajnokság rendezésére hivatott BP2017 Nkft., a Forma-1-es Magyar Nagydíj résztvevői sajtóhírek szerint már lefoglalták a luxusszállodákat.