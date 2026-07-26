Csehország államfője nem először folyamodott ilyen cselhez egy eseményen, és mint korábban kiderült, tényleg fotózik is.
Galéria a 41. Magyar Nagydíjról.
A műjégpálya, illetve a kávézó melletti füves területen csütörtök reggel élőben láthatják a rajongók, az érdeklődők a Ferrari versenyzőit.
A mclarenes Piastri tálcán kapta élete első futamgyőzelmét. A hétvége képei.
Már árusítják a jegyeket, amelyek árát – ha a járványhelyzet úgy alakul – idén is visszatérítik a szervezők.
Ugyan az érintett szállodákkal már egy éve folytatott folyamatos tárgyalásokat a jövő évi budapesti vizes világbajnokság rendezésére hivatott BP2017 Nkft., a Forma-1-es Magyar Nagydíj résztvevői sajtóhírek szerint már lefoglalták a luxusszállodákat.
Nem vicc! A csőszobrot a KÖZGÉP ceglédi gyáregységének Széchenyi brigádja készítette.