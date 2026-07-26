Álruhában Magyarországra jött Petr Pavel cseh elnök, a Hungaroringen fotózott egy kicsit

A fotósok között szúrták ki Petr Pavel cseh köztársasági elnököt vasárnap a Hungaroringen, a 41. Magyar Nagydíj közben. A politikus kvázi inkognitóban, sportfotósként érkezett Magyarországra komplett fotós felszereléssel, a futam alatt az akkreditált fotósokat megkülönböztető mellényt viselte – írja a Telex.
Verseny előtt Petr Pavel azért összefutott azzal a Magyar Péter miniszterelnökkel is a rajtrácson, aki később Lando Norrisnak, a futamot megnyerő McLaren versenyzőjének adta át a győztesnek járó Herendi-trófeát.
Nem a mostani az első alkalom, hogy a cseh elnök, volt tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke kamerával a kezében bukkan fel egy sportrendezvényen. Júniusban például a Le Mans-i 24 órás versenyen vett részt fotósként. Pavel korábban fotózott a brnói MotoGP- és Superbike-versenyeken, valamint a legendás Dakar-ralin is, de fényképezett már NASCAR-versenyt is.Forma–1: az idén is Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat
Petr Pavelnek a 2025-ös Dakar-ralin készített fényképeiből többet is kiállítottak a prágai nemzeti műszaki múzeumban. Tavaly egy fotóalbum árverésével csaknem 30 ezer eurót gyűjtött össze egy gyermekeket, egyedülálló szülőket és időseket támogató jótékonysági szervezet számára.Gödöllőn találkoztak a V4-ek, Donald Tusk megköszönte Magyar Péternek, hogy visszahozta a reménytTöbb tízezer ember állt ki a kormány ellen, az elnök mellett egy prágai tüntetésenA cseh államfő szerint országának újra kellene értékelnie a kapcsolatait Magyarországgal, mert Szijjártó Péter megbízhatatlan