Ma nyílik az InstARTcsoport „Rögtönzött töredékek” című, a csoport fennállásának 20 éves jubileumára készült kiállítás Pécsett, a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájában.
Még Lúdas Matyi is beintett az Orbán-kormánynak.
A 40. Magyar Sajtófotó Pályázatra 245 fotós 2305 pályaművet küldött be, összesen tehát 5810 kép közül választotta ki a zsűri a díjazott alkotásokat. Munkatársaink közül négyen is rangos elismerésben részesültek.
A 2021-es év újabb kihívásokat állított elénk. A Népszava fotóriporterei ebben az esztendőben is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy mindenki számára közelebb hozzák az ország és a világ történéseit. Évvégi képgalériájában Huszár Dávid válogatott kedvenc fotói közül.
A 2021-es év újabb kihívásokat állított elénk. A Népszava fotóriporterei ebben az esztendőben is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy mindenki számára közelebb hozzák az ország és a világ történéseit. Évvégi képgalériájában Ladjánszki Máté válogatott kedvenc fotói közül.
A Perseidák az egyik legismertebb meteorraj, amely egy üstökös (leánykori nevén 109P/Swift-Tuttle) törmelékéből származik. Nevét a Perseus csillagképről kapta, látszólag ugyanis onnan érkeznek a hullócsillagok, a legtöbb minden augusztus 12-én vagy 13-án, az éjfél utáni órákban. Valójában ezek csak apró porszemek, amelyek óriási sebességük miatt elégnek a légkörben.
A szervezők szerint 18 ezer ember vett részt a Budapest Pride felvonuláson, ahol az LMBTQ közösség jogaiért álltak ki. A rendőrség a külön kérés ellenére is alaposan körbekordonozta a felvonulást, hogy elzárja a szélsőjobboldali ellentüntetőktől. Utóbbiak tevéjúkenysége végül kimerült némi hangoskodásban.
Sok vért és szerelmet látott csúszós köveken őrült vágtában hajszolják lovaikat a városlakók - Siena így tiszteleg a Madonna előtt.
Mikozben az oroszországi világbajnokságon legfeljebb a videóbíró használata okoz izgalmakat, az olaszországi Firenzében, a Piazza Santa Crocén újra megrendezték a Calcio Storico Fiorentinót, vagyis a firenzei történelmi focit. A játék leginkább a mai rögbire és kicsit a pankrációra emlékeztet, időnként még vér is folyik, így biztos csak kemény férfiaknak ajánlott. Kattintson a képre a galériáért!
Vasárnaptól lépett életbe az a rendelkezés Szaúd-Arábiában, melynek eredményeként a nők is vezethetnek autót. Éltek is az új lehetőséggel, még a pirkadatot sem várták meg, máris megrohamozták az autós iskolákat. A vezetési tilalom feloldása fontos lépés, de továbbra is tilos például bankszámlát nyitniuk, vagy egyedül repülőre szállni, és nem dönthetnek házasságról vagy válásról sem, nyilvános helyeken pedig csak a családosok részére elkülönített részeken tartózkodhatnak.
Csütörtökön avatták fel a Pest megyei Dabason a város új büszkeségét, a monumentális Jézus-szobrot. Az égnek emelt kézzel imádkozó Krisztus szobra, ifjabb Szabó István alkotása, a talapzatul szolgáló kápolnával együtt tíz méter magas. A szobrot az Áldos Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére állították fel, és Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek szentelte fel. Szavazzon, hogy önnek tetszik-e!
A Royal Ascot az egyik legnagyobb esemény Angliában, a lóversenyt maga II. Erzsébet királynő vezényli le. A királyi családon kívül pedig csak a leggazdagabbak hivatalosak erre a rendezvényre.
A fotópályázat célja az, hogy évről-évre összekösse a drónfotós közösséget egy olyan megmérettetésen, melyért érdemes egész évben dolgozni, rangos és nívós díjban részesüljenek és egy kiállítás keretében bemutathassák ennek a műfajnak a legjobb hazai munkáit. A több mint ezer pályaműből a négy tagú zsűri, Csudai Sándor, Damak Ferenc, Derencsényi István és Kálló Péter választotta ki a legjobb 29 képet. Az első drónfotós pályázatot Böröczky Bulcsú nyerte, a második helyezett Domokos Sándor, a harmadik pedig Szeleczki Patrik lett, a közönségdíjat Ötvös Sándor kapta. A legjobb pályaművekből nyílt kiállítás június 29-ig megtekinthető a Premier Kultcaféban.
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A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Molnár Ádám.
A Fidesz újra kétharmaddal nyert, lemondott az MSZP teljes elnöksége, Vona Gábor és az Együtt elnöksége is. A képre kattintva galéria nyílik!
Gyurcsány költői stílusban nyomja, Orbán párban csinálja, Karácsonynak fülig ér a szája - így szavaznak a politikusok. A képre kattintva galéria nyílik!
A miniszterelnök frissen voksolt, de Karácsony Gergely kerülete sem maradt le. A képre kattintva galéria nyílik!
Három párt tartotta ma kampányzáróját, az MSZP-Párbeszéd és az LMP Budapesten, a Fidesz Székesfehérváron. A képre kattintva galéria nyílik!