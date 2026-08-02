Íme a leglátványosabb magyar drónfotók

A fotópályázat célja az, hogy évről-évre összekösse a drónfotós közösséget egy olyan megmérettetésen, melyért érdemes egész évben dolgozni, rangos és nívós díjban részesüljenek és egy kiállítás keretében bemutathassák ennek a műfajnak a legjobb hazai munkáit. A több mint ezer pályaműből a négy tagú zsűri, Csudai Sándor, Damak Ferenc, Derencsényi István és Kálló Péter választotta ki a legjobb 29 képet. Az első drónfotós pályázatot Böröczky Bulcsú nyerte, a második helyezett Domokos Sándor, a harmadik pedig Szeleczki Patrik lett, a közönségdíjat Ötvös Sándor kapta. A legjobb pályaművekből nyílt kiállítás június 29-ig megtekinthető a Premier Kultcaféban.