Nézz, láss, gondolkozz, exponálj!

Szalay Zoltán a magyar sajtófotográfia nagy öregje a héten ünnepli 80. születésnapját. Tudja, hogy jó fotóriporternek lenni nemcsak a szakmai tudás és technikai készség eredménye: aki embereket fényképez, annak pszichológusnak is lennie kell. A fényképezőgép mellett tudnia kell bánni a szavakkal, vagy ami még fontosabb, a hallgatásokkal is. Több mint 60 éve vett először gépet a kezébe. Nagybetűvel beszél a képről. Kép. Generációk nőttek ki a keze alól, növendékei emberségéért és fanyar humoráért is szeretik.