Közelmúltbeli nyugdíjazásáig a Szabad Föld képszerkesztője és fotórovat-vezetője, korábban a Népszava munkatársa. 66 éves volt.
Az RSF által összegyűjtött információk és bizonyítékok arra utalnak, hogy a Reuters hírügynökségnek is dolgozó, Makszim „Maksz” Levin fotóriportert és barátját, az őt kísérő ukrán fegyveres, Olekszij Csernisovot orosz katonák megkínozták, végül kivégezték egy Kijevhez közeli település melletti erdőben.
Aki egyszer látta, többé nem szabadul a vietnami háború jelképévé vált fotótól: a napalmtámadás elől menekülő meztelen kislány képe belénk égett. Ötven éve készült az ikonikus felvétel, üzenete tragikusan időszerű az ukrajnai vérontás idején.
A 2021-es év újabb kihívásokat állított elénk. A Népszava fotóriporterei ebben az esztendőben is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy mindenkinek közelebb hozzák az ország és a világ történéseit. Évvégi képgalériájában Pavel Bogolepov válogatott kedvenc fotói közül.
A 2021-es év újabb kihívásokat állított elénk. A Népszava fotóriporterei ebben az esztendőben is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy mindenki számára közelebb hozzák az ország és a világ történéseit. Évvégi képgalériáikban Erdős Dénes válogatott kedvenc fotói közül.
A kuratórium egyhangú döntése alapján Benkő Imre fotográfus kapta 2021-ben a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által alapított Fotóriporteri Életműdíjat. Benkő tizennyolc éven át az MTI fotóriporter munkatársa volt, alapításától megszűnéséig a Képes 7, majd az Európa Magazin főmunkatársa. Dolgozott a párizsi Wostok Press fotóügynökségnek, a Griff, a Vasárnap és a HVG lapoknak. A világ vizuális értelmezése, az ember és környezetének sajátos dokumentatív ábrázolása érdekli, évtizedek óta fényképezi a budapesti utcák emberét, a változó városi életformát. Számos kiállítás, album és elismerés fűződik a nevéhez, Magyarország Kiváló Művésze és Prima Primissima díjas.
Március 22-én 15 órakor a Fiumei úti temető ravatalozójában, majd szóróparcellájában búcsúztatják Szalay Zoltán Pulitzer-emlékdíjas és Táncsics Mihály-díjas fotográfust, aki életének 82. évében hunyt el február 14-én - tudatta a család kedden.
Életének 82. évében elhunyt Szalay Zoltán, a magyar fotóriporterek doyenje, képszerkesztő - tudatta a család. A közlés szerint Szalay Zoltánt kedden hajnalban otthonában érte a halál. Temetéséről később intézkednek.
Megkéselt egy fotóriporternek öltözött palesztin egy izraeli katonát pénteken Hebronnál. A katonát közepesen súlyos sérülésekkel kórházba vitték, a merénylőt a helyszínen lelőtték - értesült az izraeli média.
Szalay Zoltán a magyar sajtófotográfia nagy öregje a héten ünnepli 80. születésnapját. Tudja, hogy jó fotóriporternek lenni nemcsak a szakmai tudás és technikai készség eredménye: aki embereket fényképez, annak pszichológusnak is lennie kell. A fényképezőgép mellett tudnia kell bánni a szavakkal, vagy ami még fontosabb, a hallgatásokkal is. Több mint 60 éve vett először gépet a kezébe. Nagybetűvel beszél a képről. Kép. Generációk nőttek ki a keze alól, növendékei emberségéért és fanyar humoráért is szeretik.
Szellemes, sokértelmű címet választottak Wormser Antal fotóriporter képinek dunaújvárosi kiállításához: "Előhívás". A szó természetesen a fotószakmában a korábban használatos technikára utal, amikor a filmnegatívot kellett először előhívni, majd az erről készült papírmásolatot.