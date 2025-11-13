Összesen 130-an vesztették életüket és 400-an sérültek meg. Csak a Bataclanban 90 volt a halálos áldozatok száma, itt túlnyomórészt fiatalokat mészároltak le.
Rendkívüli készültségben ünnepelték az Újév beköszöntét világszerte. A francia terrortámadásokkal összefüggésben biztonsági okokból Brüsszelben és Párizsban is elmaradt a szokásos tűzijáték, de azért megtartották a rendezvények többségét.
Európában délben egy percre megáll az élet, s az egész kontinensen a péntek esti francia terrortámadások 129 áldozatára emlékeztek. Francois Hollande ekkor a Sorbonne Egyetemen emlékezett. A francia rendőrség más államok belbiztonsági egységei segítségével átfogó akciót indított a szökésben lévő terroristák felkutatására. Belgiumban két személy ellen emeltek vádat. Hollande elnök javaslatot tett az alkotmány módosítására, amely megkönnyítené a terroristák elleni fellépést. A merényletet részleteit Szíriában dolgozták ki, s az akciót Belgiumból irányították.