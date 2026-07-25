Mario Zagallo után Franz Beckenbauer is meghalt, az egyetemes labdarúgás újabb óriását gyászolja a világ.
A német válogatott játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok legendája 78 éves volt.
Harsányi László Újpesten Benével, Fazekassal, Törőcsikkel, Amerikában Beckenbauerrel, Carlos Albertóval, Cubillasszal játszott együtt.
Stephan a focilegenda, Franz Beckenbauer egyetlen gyereke volt az ötből, aki sportoló lett. Ő is focizott, a Bayern Münchenben indult a pályafutása, majd az 1860 Münchenben és a Saarbruckenben is játszott. 46 évesen halt meg.
Philipp Lahm visszalépése után Bastian Schweinsteiger lenne az ideális megoldás a világbajnok német labdarúgó-válogatott csapatkapitányi posztjára Franz Beckenbauer szerint.
Nem sokáig tartott Franz Beckenbauer „minden futball-tevékenységtől” való eltiltása, amit a FIFA rótt ki rá: az egykori világbajnok német futballista máris kegyelmet kapott, ami azonnal hatályba is lépett – közölte a BBC.