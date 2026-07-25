Elhunyt Beckenbauer, a legendás focista fia

Stephan a focilegenda, Franz Beckenbauer egyetlen gyereke volt az ötből, aki sportoló lett. Ő is focizott, a Bayern Münchenben indult a pályafutása, majd az 1860 Münchenben és a Saarbruckenben is játszott. 46 évesen halt meg.