Negyedmilliárd forint tűnt el Nyíradony fideszes vezetése idején, az új polgármester feljentést tett

A kisváros három uniós támogatást is elnyert 1,3 milliárd forint értékben. A hiányzó pénzek nyomát a NAV vizsgálja, a fideszes Tasó László és az unokaöccse viszont a polgármester ellen indított magánvádas eljárást.