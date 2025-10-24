fenyegetés;beszélgetés;konfliktus;kezdeményezés;Pilisborosjenő;független polgármester;Menczer Tamás;

2025-10-24 16:42:00 CEST

Tisztázná konfliktusát Menczer Tamással Pilisborosjenő polgármestere, miután a fideszes politikus a fejlesztések elmaradásával fenyegetőzött

Tömöri Balázs szerint a pályázatoknak szakmai alapon kell eldőlniük. Ezért kezdeményez találkozót.