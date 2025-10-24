Tisztázná konfliktusát Menczer Tamással Pilisborosjenő polgármestere, miután a fideszes politikus a fejlesztések elmaradásával fenyegetőzött

Pilisborosjenő független polgármestere a Menczer Tamással az október 23-i ünnep miatti összetűzésük ellenére nyitott lenne rá, hogy részt vegyen a fideszes politikussal egy tisztázó beszélgetésen – írja a Telex. A lap érdeklődésére Tömöri Balázs azután válaszolt, hogy elmérgesedett a vitájuk Menczer Tamással, a térség fideszes parlamenti képviselőjével, aki fejlesztések elmaradásával fenyegette meg, amiért a polgármester megosztottság-növelő hatás miatt lemondta az október 23-i ünnepi beszédét.
Az ezt követő nyilatkozatháborúban Menczer Tamás azzal fenyegette meg Tömöri Balázst, hogy a települése semmilyen fejlesztési forrást nem kap. A polgármester a Telexnek azt írta, hogy ő tervezi megtenni az első lépést a fideszes parlamenti képviselő felé. A menczeri vádra, az elmaradt adatszolgáltatás miatt meghiúsuló fejlesztések vádjára úgy reagált. – A települési fejlesztések támogatásának elsősorban a benyújtott települési pályázati anyagok indokoltságán, fontosságán, kidolgozottságán, helyi-vármegyei-országos szakmai stratégiákba illeszkedésén kellene múlnia – fogalmazott Tömöri Balázs.