Egy szikláról esett le Oroszlány és Gánt között, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Járókelők telefonos utasításokra kezdték el az újraélesztést, a BKK-sok folytatták, s a kiérkező mentők stabilizálták a beteg állapotát kórházba szállítás előtt.
A NOB fegyelmi bizottsága tovább vizsgálódik és amennyiben szükségesnek tartja, kiegészítő szankciókat is kiszabhat.
Az atléta korábban nem foglalkozott közéleti kérdésekkel és szándékosan kerülte a témát.
A 24 éves futó szombaton Dohában vesztette életét, további részletek egyelőre nem ismeretesek.
A „turbános torpedó”-ként is emlegetett, 109 éves maratoni futónak nincs csodareceptje, csak fut, fut és fut.
A bíró indokláskor azt mondta, az, hogy a férfi ennyire részeg volt, csökkenti a vádlott felelősségét.
A közel kétméteres férfi kegyetlenül megverte és szexuális cselekményre kényszerítette a az ismert futónőt. Most vádat emeltek ellene – ám van egy körülmény, ami miatt a maximálisan kiszabhatónál enyhébb büntetést kaphat.
Makai Viktória ultrafutót otthonától nem messze érte támadás: Facebook-bejegyzése szerint „szexuális cselekedetre” kényszerítették, életét férje mentette meg.
79 éves korában elhunyt Betty Cuthbert, négyszeres olimpiai bajnok ausztrál futó. Közel ötven éve küzdött a sclerosis multiplex-szel - írja a Nemzeti Sport.
Életének 59. évében, hosszú betegség után hétfőn elhunyt Tatár István, aki tagja volt az 1988-as, szöuli olimpián nyolcadik helyen zárt magyar 4x100 méteres futó váltónak.
Doppingvétségen érték Gamze Bulut török futót, aki ezüstérmet nyert női 1500 méteren a londoni olimpián.