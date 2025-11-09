Tizenegy évet is kaphat Makai Viktória támadója, de van egy mentőöve

A közel kétméteres férfi kegyetlenül megverte és szexuális cselekményre kényszerítette a az ismert futónőt. Most vádat emeltek ellene – ám van egy körülmény, ami miatt a maximálisan kiszabhatónál enyhébb büntetést kaphat.