Az időt mint témát számos oldalról meg lehet világítani, elvégre egy megfoghatatlan, sokak szerint nem is létező dologról van szó. Az öt fiatal művészből álló FŰZ art group most kísérletet tett arra, hogy képzőművészeti alkotásokkal ragadja meg az időt, pontosabban adja át annak érzetét a Mindent a maga idejében című kamarakiállításukon a Hungarian Art & Business (HAB) épületében.
A FŰZ művészkollektíva tagjaival a Magad is örök változás vagy – Sebezhetőségi Gyakorlatok vol. 2. című közös kiállításukon találkoztunk a belvárosi Hybridart Space galériában. Palman Zsuzsi, Juhász Kinga, Tóth Annamária Rita, Wirth Abigail és Czinder Fanni (képünkön balról jobbra) öt művész, akik a maguk útját járják, emellett időről időre a közös alkotásból is inspirálódnak. Mint a Visszhangnak elmesélték, érzelmekből dolgoznak, mindig univerzális és érzékeny témákat érintve, ki-ki a saját stílusában, anyagaival és eszközeivel, a festészettől a fotón át a kerámiáig.