Hangrobbanás a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttesnél

A Pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium diákjai ellátogattak a budapesti Balassi Intézetbe, amely otthont ad a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttesnek. Bár a gandhis diákok közül sokan muzsikálnak, a magyar cigányzenei hangzásvilág mégis új volt a legtöbbjük számára. Ezért a találkozó elején többen is idegenkedtek ettől a világtól, azonban a közös zenélés után már egész másképpen álltak a dologhoz. Nem túlzás azt állítani, hogy a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes tagjaival való találkozás során megszerették és megértették ezt a műfajt.