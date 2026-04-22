Elítélték emberölés miatt azt a tizenéves lányt, aki egy pécsi kollégiumi mosdóban szülte meg, majd magára hagyta gyermekét

2026-04-22 16:26:00 CEST

Három év javítóintézeti nevelést szabtak ki a lányra, több mint két év után született jogerős ítélet.

Három év javítóintézeti nevelést rendelt el a Pécsi Ítélőtábla szerdán tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt arra a tizenéves lányra, aki egy kollégiumi mosdóban szülte meg, majd magára hagyta gyermekét.

A táblabíróság közleményében azt írta, hogy a fiatalkorú vádlott titkolta terhességét, majd 2024 januárjában – várandóssága 28. hetében – középiskolája kollégiumának mosdójában szülte meg gyermekét, aki a WC-kagyló lefolyórészébe esett.

A vádlott kézzel eltépte a köldökzsinórt, majd – bár tisztában volt azzal, hogy a gyermek meghalhat – visszament a szobájába. Mivel erősen vérzett, szólt a szobatársának, aki értesítette az egyik nevelőt, ő hívta ki a mentőket, de az orvos már csak az újszülött halálát tudta megállapítani.

Első fokon a Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlott bűnösségét tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében állapította meg és vele szemben négy év javítóintézeti nevelést rendelt el. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a javítóintézeti nevelés idejét három évre enyhítette szerdai határozatával. Az ítélet jogerős.

2024. január 30-ának hajnalán – mint arról lapunk is írt – a pécsi Gandhi Gimnázium egyik 15 éves növendéke az intézmény kollégiumának mosdójában gyermeket szült, a csecsemő azonban pár perccel később életét vesztette. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lányt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsította. E bűncselekményért – fiatalkorú esetében – akár tíz évet is kiróhat a bíróság, ám hogy milyen szigorú verdiktre számíthatott az azóta letartóztatásban lévő gyanúsított, az nagyban függött az igazságügyi orvosszakértő vizsgálatának eredményétől.

Az iskola jelenlegi és korábbi tanáraitól, valamint diákjaitól korábban megtudtuk, hogy senki se vette észre a lány terhességét. A tragédiával kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy az iskola és a kollégium pedagógusait terheli-e felelősség azért, mert nem vették észre a lány a terhességét.