Csak a dunakeszi gyár megmentéséhez 40 milliárd forint kellene, amit lehet, korábbi ígéretei ellenére már az állam sem akar beletenni.
Az Álmok Álmodói 20 kiállításon bemutatott számos régi autócsoda közül az egyik kitüntetett figyelmet érdemel: a magyar származású Josef Ganz tervei alapján, 1933-ban elkészült Standard Superior, mely később Hitler népautó vízióját, és az ennek megtervezésével megbízott Ferdinand Porschét, a Volkswagen Bogár atyját inspirálta. A Millenárison kiállított autó Paul Schilperoord holland autós újságíró tulajdona, ő restauráltatta és tárta fel történetét, amiről könyvet írt A zsidó mérnök Hitler Volkswagenje mögött címmel. Budapesti látogatásán mesélt nekünk Ganz József lenyűgöző, egyben XX. századian tragikus életéről.
A hónap végén bontani kezdik a Margit körúton álló, egykori Gazdasági Minisztériumot. A mögötte lévő három ipari épület - melyek közül kettő a közelmúltig műemlék volt - azonban jóval értékesebb nála, s talán még megmenthetőek, ha a február 24-én záruló ötletpályázatra beérkezik olyan terv, amely meggyőzi a zsűrit. A területen park lesz, mely a Millenárishoz kapcsolódik majd, ezért volna logikus, ha az ipari épületek megmaradnának.