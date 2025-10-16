Elfújja majd a szél

A hónap végén bontani kezdik a Margit körúton álló, egykori Gazdasági Minisztériumot. A mögötte lévő három ipari épület - melyek közül kettő a közelmúltig műemlék volt - azonban jóval értékesebb nála, s talán még megmenthetőek, ha a február 24-én záruló ötletpályázatra beérkezik olyan terv, amely meggyőzi a zsűrit. A területen park lesz, mely a Millenárishoz kapcsolódik majd, ezért volna logikus, ha az ipari épületek megmaradnának.