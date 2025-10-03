Gáz-riasztó pisztollyal riogatta egy férfi a látogatókat az Árkádban

Budapest;rendőrség;BRFK;Árkád;gáz-riasztó pisztoly;

2025-10-03 13:43:00 CEST

Vagánynak érezte magát – mondta később a 46 éves B. Dávid, akit húsz percen belül elfogtak a rendőrök.

Gáz-riasztó pisztollyal riogatta egy X. kerületi bevásárlóközpont látogatóit egy férfi – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint csütörtök délután többen felfigyeltek a férfira, aki egy fegyvert tartott magánál, többször látványosan elővette azt és hadonászott is vele. A biztonsági szolgálat munkatársa egy szolgálaton kívüli rendőrnővel folyamatosan szemmel tartotta a férfit, aki időközben elhagyta a plázát. A rendőrnő szólt a bevásárlóközpontnál szolgálatot teljesítő járőr kollégáinak, majd a kőbányai egyenruhások perceken belül elfogták a 46 éves B. Dávidot. Kiderült, hogy a nála lévő pisztoly egy gáz-riasztó fegyver, amely be volt tárazva és csőre is töltötte.

B. Dávidot előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Tettére egyértelmű magyarázatot nem tudott adni, azt azonban elmondta, hogy konkrét célja nem volt a fegyverrel, csupán „olyan vagánynak érezte magát”.