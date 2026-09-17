Kitört az AI-pánik az USA-ban, megrongálták a Hormuzi-szorost elkerülő szaúdi olajvezetéket, emelkedő inflációk és államkötvényhozamok borzolják a befektetők kedélyeit. Most mindenki pesszimistább lett, ezért gyengül a forint is.
A brit miniszterelnök szerint jóval drágább lenne az élet Nagy-Britanniában, ha a brit EU-tagságról június 23-ára kiírt népszavazáson a választók többsége a kilépésre voksolna. Érveléséhez csatlakoztak a négy legnagyobb brit áruházlánc volt vezetői is.
Közép-Európa számára nem az ukrajnai válság, hanem az euróövezeti gazdaság gyenge teljesítménye a nagyobb aggodalomforrás befektetői szempontból - vélekedtek csütörtöki helyzetértékelésükben londoni pénzügyi elemzők.