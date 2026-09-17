Gyűlnek a viharfelhők a világgazdaság felett

Kitört az AI-pánik az USA-ban, megrongálták a Hormuzi-szorost elkerülő szaúdi olajvezetéket, emelkedő inflációk és államkötvényhozamok borzolják a befektetők kedélyeit. Most mindenki pesszimistább lett, ezért gyengül a forint is.