Gyűlnek a viharfelhők a világgazdaság felett

Az elmúlt napokban felerősödtek a gazdasági és geopolitikai kockázatok a világban. A vihar onnan érkezett, ahonnan már régóta várható volt. A részvénypiacok növekedését már évek óta a mesterségesintelligencia-cégek sztorija hajtotta egyre feljebb – különösen az USA pénzügyi piacaira igaz ez. A befektetők hónapok óta találgatják, meddig tarthat az AI-boom, mikor jön meg a rég esedékes korrekció és ez mekkora esést idéz elő a szolgáltatók (pl. a ChatGPT), a hardvergyártók (pl. a Nvidia) vagy épp nagy felhőszolgáltatók (pl. a Microsoft, az Alphabet/Google) részvényárfolyamaiban? Várható volt tehát a fordulat az AI-szektorban, de az első kijózanító pofon egy gellerrel érkezett.
A múlt hétvégén Dario Amodei, az Anthropic mesterségesintelligencia-kutató cég vezérigazgatója egy blogbejegyzést publikált, amelyben az AI-fejlesztések lassítására szólította fel az amerikai versenytársakat, mindezt adat- és informatikai biztonsági megfontolásokból. Az Anthropic-vezér esszéje azonnali és rendkívüli visszhangot váltott ki: többek között Sam Altman, a konkurenciának számító Open AI vezérigazgatója támogatta Amodei felvetését, és Elon Musk is, aki többek közt az xAI tulajdonosa is.
Vagyis úgy tűnik, megérkezett az AI-boom konszolidációja, amely akár a nagyobb tőzsdék esését hozhatja magával.
Ezzel párhuzamosan a befektetőket egyre inkább aggasztják a magas olajárak miatti magasabb inflációk a világ majd minden gazdaságában. A magas inflációk ráadásul növekvő államadósságokkal párosulnak, különösen igaz ez az USA esetében – ebben a környezetben pedig a befektetők nem hajlandóak finanszírozni a növekvő államadósságokat a korábbi hozamkörnyezetben.
A hét elején 20 éves csúcsra – 5 százalék fölé – emelkedett a 10 éves lejáratú USA-államkötvények hozama, ami kritikus küszöbérték a piacok számára – derül ki a cnn.com összefoglalójából. Az USA államadóssága a GDP 123 százalékára rúg, ami még a fejlett országok között is magasnak számít. Ez párosul a magas, 6,3 százalékos államháztartási hiánnyal. (Jó jelzi az amerikai kötvények kedvezőtlen megítélését, hogy amikor az USA 10 éves hozama 5 százalék fölé ugrott kicsivel, akkor a magyar 10 éves, forintban jegyzett államkötvények hozama 5,69 százalék volt. Vagyis kis túlzással a piacok a két államadósság kockázatait egy szintre árazzák. Más kérdés, hogy feltehetőleg korrigálni fog a magyar hozam is.)Átveheti az internet feletti hatalmat az AI akár 6-12 hónapon belül – véli az Anthropic vezéreSzáz dollár felett jár a Brent, húszi rakéták és drónok fenyegetik újra Szaúd-Arábia stratégiai fontosságú olajiparát
Ha pedig emelkednek a kötvényhozamok, akkor egyrészt nőnek a kockázatok, másrészt ez általában a tőzsdék esésével jár együtt. A magas amerikai hozamok emelik az amerikai kereskedelmi bankok hitelköltségeit, nőnek a hitelkamatok, kevesebb hitelt vesznek fel az amerikai emberek, ami csökkenő fogyasztást, ezen keresztül lassuló növekedést hozhat.
A 10 éves USA-kötvény-hozam 4,15 százalékon kezdte az évet, majd februárban 4 százalék alá esett. Az iráni háború kezdete után a hozamok meredeken megfordultak és emelkedni kezdtek – és a mai napig nem álltak meg. A 10 éves hozam májusban elérte a 4,5 százalékot, mielőtt hétfőn elérte az 5 százalékot is a CNN gyűjtése szerint.
Hogy átmeneti lesz-e az a mostani hozamemelkedés (valószínűleg nem) és lesz-e részvénypiaci korrekció, ami akár a gazdasági növekedések lassulását hozathatja magával, arról vitatkoznak az elemzők. Egyes vélemények szerint amikor a részvények az erős vállalati eredmények miatt szárnyalnak, az ellensúlyozhatja a magasabb hozamok miatti piaci aggodalmakat.
Hogy mi lesz a mostani krízis lecsengése, az nagyban függ az energiaárak jövőbeni alakulásától. Az európai kőolaj- és földgázpiac négy éve, az orosz–ukrán háború kitörése óta prés alatt van amiatt, hogy az EU elvágta a kapcsolatait az orosz energiahordozóktól. Bár ellátási hiány nem alakult ki, a hiányzó orosz kereslet tartósan feljebb nyomta az európai földgázárakat és energiaárakat.
Az USA és Izrael pár naposnak induló, de a mai napig le nem zárt iráni háborúja miatt az idén február óta az egész világon emelkedtek a kőolaj- és földgázárak – ez alól az USA sem kivétel. Míg az elmúlt hónapokban „csak” a Hormuzi-szoroson keresztüli energiaszállítások akadoztak (ahol korábban a világ energiakereskedelmének 20 százaléka fordult meg), az elmúlt napokban már a Vörös-tenger egyetlen természetes bejárata, a Báb el-Mandeb-szoros hajóforgalmát is veszélyeztetik a térségben előrenyomuló húszi lázadók, akik Irán szövetségesei a térségben. A Báb el-Mandeb-szoros hasonló fojtópont, mint a Hormuzi-szoros a világ tengerhajózásában – itt bonyolódik az Európa és Ázsia közötti forgalom jelentős része.Donald Trump visszafogta a katonai fenyegetést, de Irán bekeményít a Hormuzi-szorosnálA százdolláros szintet ostromolja a Brent, miközben Hormuzban tankerek váltak célponttáCsővezetékek törhetik meg Irán évtizedes zsarolási potenciálját a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál
Az elmúlt napok fejleményei közé tartozik az is, hogy iráni drónoknak sikerült megrongálniuk Szaúd-Arábia kelet–nyugati irányú kőolajvezetékét, amelyen keresztül a Hormuzi-szoros elkerülésével lehetne kihozni az országból a kőolajat. A dolog szépséghibája, hogy a kőolajvezeték vége a vörös-tengeri Janbu kikötővárosában van, vagyis az olajat épp a Báb el-Mandeb-szoroson lehetne továbbítani, de ez egyelőre elméleti kérdés, ugyanis a kőolajvezeték javítása heteket vehet igénybe, tovább csökkentve a globális olajkínálatot.
Ezen fordulatok hatására nem meglepő módon az olajárak még tovább emelkedtek.
Kedden az amerikai WTI olajfajta hordónkénti ára 102,5 dollárra emelkedett a korábbi 70-80 dolláros szintekről, míg az Európában irányadó Brent ára hordónként 106 dollár volt a nyáron megszokott 80-85 dollárral szemben. Az emelkedő olajárak további nyomást gyakorolnak az inflációra, ami viszont erősíti a kamatemelési várakozásokat, vagyis (még) magasabb hozamokat indukál a kötvénypiacon.
Magyarország még ellenáll
Miközben szinte az egész világon emelkedik az infláció, a magyar gazdaság ellenállónak bizonyult. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése még augusztusban is csak 1,3 százalék volt, éves átlagban pedig 1,6–1,8 százalékos áremelkedés várható. Ennek okai részben az árkorlátozásokban keresendőek, amelyek ugyanakkor nem fenntarthatóak, az új kormány azonban eddig nem tett semmit a rezsicsökkentés átalakítása irányába. Sőt a legutóbbi, dízelautósoknak nyújtott támogatásokkal épp elődje populista politikáját látszik folytatni. Az alacsony infláció másik oka az – épp a Tisza győzelme nyomán kialakuló – forinterősödés volt. A Tisza zászlajára tűzte, a piac pedig beárazta a gyors (2030–32-es) magyar euróbevezetést. A forint árfolyama ugyan némileg gyengült az elmúlt napok nemzetközi krízisei miatt, de a keddi 367 forintos euróárfolyam még mindig lényegesen alacsonyabb az év eleji 390 forintos jegyzésekhez képest. Az erős forint, az alacsony kötvényhozamok addig maradnak, amíg a piac elhiszi a gyors euróbevezetést. Ha ezzel ellentétes folyamatok indulnak be – akár azért, mert a költségvetési hiány a vártnál lassabban csökken vagy az infláció emelkedik, akár azért, mert a külső kockázatok romlanak –, akkor meggyengülhet a magyar gazdaság ellenálló képessége.