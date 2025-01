Rejtélyes gázszivárgás egy nyírbátori szállodában

Több, egymástól független, forrásból is arról értesült a SzabolcsOnline, hogy a rendőrség kivonult egy nyírbátori wellness szállodához, s ezzel párhuzamosan az áram- és a gázszolgáltató emberei is vizsgálódtak a hotelben, illetve annak környékén. A közösségi portálon is szárnyra kapott a híresztelés, miszerint szabálytalan vételezés folyik a szállodában.