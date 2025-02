- Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés elé viszi az Óbudai Gázgyár szennyezés ügyét

MVM;kármentesítés;gázszivárgás;Óbudai Gázgyár;rákkeltő anyag;

2025-02-14 15:27:00 CET

„Az állam gondatlan és felelőtlen gazda, és ezzel konkrétan mérgezi Budapestet” – jelentette ki pénteki Facebook-posztjában Karácsony Gergely, aki az egykori Óbudai Gázgyár kármentesítése, pontosabban annak elmaradásáról a 444 portálon megjelent cikk alapján az írta, hogy a kármentesítés azért is sürgető lenne, mert a budapesti vízbázist is veszélyeztetheti a területen található rákkeltő anyagok szivárgása.

„Az állam, amelynek képviselői előszeretettel értekeznek a főváros feladatairól például Rákosrendező kapcsán, a saját területén legfeljebb a halogatásban jó. A magyar kormány immár 10 éve mást sem tesz, mint módosítgatja, halogatja a kijelölt határidőt, az állami MVM-nek több mint tíz év is kevés volt egyetlen kapavágáshoz a kármentesítés kapcsán. Tudni kell, ez a terület sokkal-sokkal szennyezettebb, mint a Rákosrendező, a kármentesítés egészében az állam dolga lenne. Hogy dolguk van ezzel, arról hosszú-hosszú évek óta tudnak, parlamenti interpellációk és törvénymódosítások sora figyelmeztette őket. Azokat lesöpörték, a határidőket meg módosítgatták, legutóbb tavaly év végén írtak maguknak menlevelet a semmittevéshez” – fogalmazott Budapest vezetője.

Karácsony elismeri, sokba kerülne az Óbudai Gázgyár területének kármentesítése, de szerinte ha belegondolunk, mi mindenre elköltött már ez a kormány tíz-, meg száz milliárdokat az elmúlt tíz évben, kellett volna, hogy jusson erre a valóban fontos feladatra. – Rákosrendezőt szemétlerakatnak használták, és még nekik áll feljebb; a Diákvárost előbb eltörölni akarták, aztán úgy csináltak, mintha ők mentették volna meg, hogy azóta oda se bagózzanak; és közben tíz éve hagyják tovább mérgezni az Óbudai Gázgyár területét. Ha valami Budapest-ellenes politika. Úgy helyes, ha Rákosrendező mellett az Óbudai Gázgyár ügyéről is tárgyal majd a soron következő Fővárosi Közgyűlés – szögezte le a főpolgármester.

A Népszava is beszámolt több mint egy évvel ezelőtt arról, hogy a Greenpeace szerint százszoros, akár ezerszeres mértékű a rákkeltő anyagok határérték-túllépése a Dunában az Óbudai Gázgyárnál. A környezetvédők már akkor elfogadhatatlannak tartották a kármentesítés további halogatását, a hatóságok, a területileg illetékes III. kerületi önkormányzat értesítése mellett a Fővárosi Vízműveket is tájékoztatták a súlyos helyzetről. Azóta sem történt sok minden. A 444 cikke felidézte, hogy az 1913-ban alapított Óbudai Gázgyár 1984-ben bezárt, a terület rehabilitációja a rendszerváltás óta téma, jelenleg a kármentesítésért a Fővárosi Gázművek utódja, az állami MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felel – A területen közel 200 ezer tonna gázmasszával szennyezett föld található, amiből rákkeltő, mérgező anyagok szivárognak a Dunába – tették hozzá. A szennyezés mértékéről és adatairól, az ügyben tett eddigi lépésekről a Greenpeace saját oldalán részletes összeállítást tett közzé.