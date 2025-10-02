A Tisza Párt gazdaságpolitikusa szerint nem csak az a baj, hogy a magyar állam minden évben jelentősen többet költ a bevételeinél, hanem az is, hogy a kiszámíthatatlan és hiteltelen gazdaságpolitikát a piac egyre magasabb kamatfelárral bünteti.
Újra fontos lett az Orbán-kormány számára hangsúlyozni, hogy 2025-ben mennyivel többet költ az ország jólétére, mint tette ezt az utolsó baloldali kabinet 2010-ben.
Még soha nem volt olyan magas a GDP-arányos államadósság 2010 óta, mint napjainkban. Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) tegnap közölt előzetes adatai szerint ez az érték már elérte a 84,9 százalékot. Tavaly év végén 79, a Bajnai-kormány mandátumának lejártakor viszont 82 százalékos GDP-arányos államadósságot mértek.
Az adósságráta lényegesen magasabb, mint a tavaly év végi 79,2%-os mutató. A növekedésben több tényező is szerepet játszik, szerencsére ezek közül több olyan is van, ami nem tartós. Ezzel együtt az államadósság trendpályája finoman szólva sem meredeken csökkenő - jegyzi meg a Portfólió.hu.