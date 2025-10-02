Lényegesen magasabb az adósságráta, mint a tavaly év végi mutató

Az adósságráta lényegesen magasabb, mint a tavaly év végi 79,2%-os mutató. A növekedésben több tényező is szerepet játszik, szerencsére ezek közül több olyan is van, ami nem tartós. Ezzel együtt az államadósság trendpályája finoman szólva sem meredeken csökkenő - jegyzi meg a Portfólió.hu.