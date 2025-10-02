költségvetés;csúcs;emelkedés;gazdasági program;GDP-arányos államadósság;hitelkamatok;Tisza Párt;Kármán András;

Kármán András a hatalmas államadósság kamatterheit kiszámítható, átlátható költségvetési politikával szorítaná le

A Tisza Párt gazdaságpolitikusa szerint nem csak az a baj, hogy a magyar állam minden évben jelentősen többet költ a bevételeinél, hanem az is, hogy a kiszámíthatatlan és hiteltelen gazdaságpolitikát a piac egyre magasabb kamatfelárral bünteti.