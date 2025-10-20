Törnek a gépek a repülőtéren - Közeli a tragédia?

A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet szerint félő, hogy a munkajogi és munkavédelmi szabályozás figyelmen kívül hagyásának előbb-utóbb tragikus következménye lesz a budapesti repülőtéren. A munkavédelmi ellenőrök nem kaphatnak valós képet az állapotokról, hiszen napokkal előbb be kell jelentkezniük, ha vizsgálódni szeretnének - értesült a HavariaPress.