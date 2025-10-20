A kormányhivatalokban sem lett gyorsabb az ügyintézés, a MIA elnevezésű pontokra telepített érintőképernyős gépek a hálózatból kihúzva porosodnak.
A vád szerint öt férfi bűnszövetségben tévesztette meg az uniót és a magyar államot. Börtönbüntetés vár rájuk.
Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser - számolt be az esetről több orgánum, köztük az MTI.
Tízezer szám használatára adott engedélyt az MVM NET Zrt.-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság annak érdekében, hogy a szolgáltató hálózatán különféle gépek mobilfrekvencián fogadhassanak és továbbíthassanak adatokat egymás között - közölte a hatóság.
A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet szerint félő, hogy a munkajogi és munkavédelmi szabályozás figyelmen kívül hagyásának előbb-utóbb tragikus következménye lesz a budapesti repülőtéren. A munkavédelmi ellenőrök nem kaphatnak valós képet az állapotokról, hiszen napokkal előbb be kell jelentkezniük, ha vizsgálódni szeretnének - értesült a HavariaPress.