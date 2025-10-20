Milliárdokat költöttek uniós forrásokból mesterséges intelligenciával működő asszisztensekre, Csongrád-Csanád megyében már egy sem működik

Mesterséges intelligenciától várta a kormány, hogy gyorsabb lesz a hivatali ügyintézés, de úgy tűnik, az eszközök nem működnek. Legalábbis Csongrád-Csanád megye kormányhivatalaiban sarokba állítva, technikai okok miatt nem üzemel felirattal ellátva vannak a Mesterséges Intelligencia Asszisztensek, rövidítve a MIA pontok – írja az Átlátszó. A projektben résztvevő hat szervezet egyike sem tudta megmondani, mennyi ügyet intéztek eddig az állampolgárok az uniós támogatásból felállított gépeken, de a portál terepszemléje azt mutatja, hogy nem sokat, vagy szinte semmit.
A kihelyezett táblák szerint „új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési pontokon is lehet már ügyet intézni a kormányablakokban”. Elviekben országszerte 200 helyszínen van ilyen 2022 novemberétől. A projekt 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.
Az Átlátszó közérdekű adatigénylésére a Belügyminisztérium,a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Digitális Magyarország Ügynökség alá tartozó szervezetek (IdomSoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a NISZ Zrt. – azt válaszolta, hogy „az igényelt adat nincs Társaságunk kezelésében" vagy, hogy az adott szervezet „nem minősül adatkezelő szervnek". Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal válasza szerint az eszközök nem az ő tulajdonuk, üzemeltetésük nem az ő hatáskörük.