Max Verstappen nem mindennapi gokartversenyen vett részt szerdán Silverstone-ban: a négyszeres Forma–1-es világbajnok száz rivális ellen állt rajthoz, a mezőnyben amatőr versenyzők, sportolók és tartalomgyártók is helyet kaptak. A különleges eseménynek a Népszavának nyilatkozó Osbáth Norbert is a részese lehetett. A PamKutya Bélaként ismert tartalomgyártó csak három kört tudott teljesíteni, de így is testközelből tapasztalhatta meg, milyen tempóra képes Verstappen gokartban.
Ilyen még nem volt, ugyanis magyar győzelmi esélyekkel rendezik a szombaton záródó Rotax Világdöntőt, a világ legnagyobb gokartversenyét az Egyesült Államokban. A világ 53 országából 360 versenyző kezdi meg szerdától az edzéseket a New Orleans melletti NOLA Motorsport Parkban, ahova több magyar toppilóta is kiharcolta az indulási jogát.