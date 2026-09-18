PamKutya Béla hitt benne, hogy százan feltartóztathatják Max Verstappent, aztán szembejött a valóság

Max Verstappen nem mindennapi gokartversenyen vett részt szerdán Silverstone-ban: a négyszeres Forma–1-es világbajnok száz rivális ellen állt rajthoz, a mezőnyben amatőr versenyzők, sportolók és tartalomgyártók is helyet kaptak. A különleges eseménynek a Népszavának nyilatkozó Osbáth Norbert is a részese lehetett. A PamKutya Bélaként ismert tartalomgyártó csak három kört tudott teljesíteni, de így is testközelből tapasztalhatta meg, milyen tempóra képes Verstappen gokartban.