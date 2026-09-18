PamKutya Béla hitt benne, hogy százan feltartóztathatják Max Verstappent, aztán szembejött a valóság

Silverstone;gokartverseny;Max Verstappen;

2026-09-18 05:55:00 CEST

Max Verstappen nem mindennapi gokartversenyen vett részt szerdán Silverstone-ban: a négyszeres Forma–1-es világbajnok száz rivális ellen állt rajthoz, a mezőnyben amatőr versenyzők, sportolók és tartalomgyártók is helyet kaptak. A különleges eseménynek a Népszavának nyilatkozó Osbáth Norbert is a részese lehetett. A PamKutya Bélaként ismert tartalomgyártó csak három kört tudott teljesíteni, de így is testközelből tapasztalhatta meg, milyen tempóra képes Verstappen gokartban.

A mezőny tagjainak nem volt könnyű dolguk: nem egyszerűen egy gokartversenyen kellett helytállniuk, hanem egy olyan különleges kihívás részesei voltak, amelyben a rajtrács végéről induló Max Verstappennek kellett levadásznia a teljes mezőnyt. A szabályok szerint a négyszeres világbajnoknak 30 kör vagy 75 perc állt rendelkezésére, hogy mindenkit utolérjen. Akit megelőzött, az kiesett a versenyből.

Osbáth Norbert számára már az is meglepetés volt, hogy részt vehetett a silverstone-i versenyen.

„Hogy pontosan, hogy kerültem be, én sem tudom, jelentkezni nem lehetett, a Red Bull választott ki engem. Néhány héttel ezelőtt volt lehetőségem velük egy forma–4-es autót vezetni az ausztriai Red Bull Ringen. Szerintem az alapján hívtak meg engem is.

Persze, nagy követőtáború emberek voltak a résztvevők, úgyhogy alighanem Magyarországról is egy ilyet szerettek volna. Ez metszhette egymást, és valószínűleg így lettem kiválasztva” – mondta a Népszava érdeklődésére Osbáth Norbert, akik csütörtökön még Angliában értünk el.

A meghívás azért is volt különleges, mert Osbáthnak komoly gokartos versenytapasztalata nem volt. Bár nagyon szereti az autósportot, korábban legfeljebb évente egy-két alkalommal ült gokartba a barátaival. Ezúttal azonban már nem egy könnyed szórakozásról volt szó: egy százfős mezőnyben kellett helytállnia, miközben a rajtrács végéről egy négyszeres forma–1-es világbajnok indult meg feléjük.

A meghívás és a verseny között nagyjából három hét telt el, így Osbáthnak ennyi ideje maradt arra, hogy megpróbálja felvenni a ritmust. Kecskeméten edzett, ahol profi versenyzők segítettek neki abban, hogyan lehet minél gyorsabban teljesíteni egy kört. „Sajnos erre az iszonyatos káoszra és őrületre nem lehetett felkészülni” – felelte.

Silverstone-ban aztán további két felkészítő edzés várt rá, ráadásul már valódi versenyszituációkat is gyakorolhattak. Előbb 25, majd 50 fős mezőnyben mentek, ami azért is hasznosnak bizonyult, mert valamennyire megmutatta, milyen lehet majd a százfős rajt.

A keddi gyakorlásokon ráadásul már azzal is szembesülhettek, milyen az, amikor egy forma–1-es versenyző kerül mögéjük. A Racing Bulls 19 éves tehetsége, Arvid Lindblad üldözte a mezőnyt. A fiatal brit azonban nem tudta egyszerűen végigverni az egész mezőnyt, ami Osbáthban némi bizakodást keltett.

A verseny azonban gyorsan megmutatta, hogy Verstappen egészen más szintet képvisel.

A holland már az első körben a résztvevők jelentős részét maga mögött hagyta. A hatalmas létszám miatt a rajt és az első kör különösen kaotikus volt, noha a szervezők előre arra kérték a résztvevőket, hogy vigyázzanak egymásra. Különösen Verstappenre kellett figyelniük, hiszen a mezőny nagy része egyszerre próbált a pályán maradni, miközben a világbajnok hátulról érkezett. A holland tempójára azonban senki sem számított. Verstappen az első körben 64 ellenfelét előzte meg, és a harmadik körben már Osbáth Norbertet is utolérte. A PamKutya Béla művésznéven ismert Osbáth Norbert ekkor a 34. helyen haladt, végül a 28. pozícióban zárt.

Max Verstappen took down all 100 drivers in 35 minutes ????‍???? pic.twitter.com/TxDhVjZB7K — ESPN F1 (@ESPNF1) September 16, 2026

„A verseny fantasztikus élmény volt, de rendkívül hamar véget is ért számomra. Három kört tudtam megtenni összesen, ami már jónak számít ebben a mezőnyben. Verstappen olyan tempóban jött fel, amire abszolút senki sem számított. Mindenki sokkos állapotban volt” – mondta Osbáth.

Verstappen számára azonban ekkor még messze nem volt vége a feladatnak. Végül a 14. körben érte utol az utolsó három riválisát, így nagyjából 35 perc alatt teljesítette a kihívást.

A magyar résztvevő számára így ugyan rövidre sikerült a verseny, az élmény annál maradandóbb lett. A három kör alatt nemcsak egy különleges motorsportesemény résztvevője lehetett, hanem közvetlen közelről láthatta, milyen különbséget jelent egy forma–1-es pilóta tempója akkor is, amikor nem egy több száz lóerős versenyautóban ül.

Osbáth Norbert pedig nem szeretné, hogy ez egyszeri kaland maradjon. A silverstone-i élmény inkább meghozta a kedvét ahhoz, hogy amatőr szinten ugyan, de többet foglalkozzon az autósporttal.

A különleges versenyt a Disney+ élőben közvetítette, így a Verstappen és a százfős mezőny küzdelmét nem csak a helyszínen lehetett követni. A közvetítés a streamingplatformon visszanézhető.