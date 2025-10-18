A főpolgármester a rakpart tavasztól őszig való lezárásán, a parkolók helyén kialakított közösségi téren gúnyolódó miniszterelnököt a program záróeseményére várja.
Pihentetés. Mielőtt asztalra kerül, a szabad tűzön sütött húst pihentetni kell, hogy a sütés során belülre szorult nedvek a külső kéregbe szivárogjanak és omlóssá, szaftossá tegyék a végeredményt. Persze nem a pihentetés hiánya az egyetlen gond a hazai grillkultúrában, a grillezés már ott elvész, hogy elővesszük a gyújtófolyadékot. Szakértőkkel járjuk körbe, hogyan kéne hozzáfogni, és elkerülni a katasztrófát.
Áramütést és égési sérüléseket is okozhatnak az elektromos grillsütők nem megfelelő kialakítás, vagy kellő körültekintés nélküli használat esetén, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az ilyen termékek forgalmazását.