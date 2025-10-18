Így grillezz, ha kedves az ételed: sütés magasfokon

Pihentetés. Mielőtt asztalra kerül, a szabad tűzön sütött húst pihentetni kell, hogy a sütés során belülre szorult nedvek a külső kéregbe szivárogjanak és omlóssá, szaftossá tegyék a végeredményt. Persze nem a pihentetés hiánya az egyetlen gond a hazai grillkultúrában, a grillezés már ott elvész, hogy elővesszük a gyújtófolyadékot. Szakértőkkel járjuk körbe, hogyan kéne hozzáfogni, és elkerülni a katasztrófát.