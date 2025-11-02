Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter etikai kódexe olyan, mintha a farkas írná meg a pásztorokét

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Tisza Párt elnökét árulónak nevezte, és kezdeményezését a volt feleségének általa rögzített, de a Schadl-Völner korrupciós ügy fideszes kezelését leleplező szavait tartalmazó hangfelvételre hivatkozva söpörte le az asztalról.