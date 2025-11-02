Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter etikai kódexe olyan, mintha a farkas írná meg a pásztorokét

hangfelvétel;Fidesz;etikai kódex;Rogán Antal;Varga Judit;gúnyolódás;Magyar Péter;Szentkirályi Alexandra;Schadl-Völner-ügy;

2025-11-02 22:33:00 CET

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Tisza Párt elnökét árulónak nevezte, és kezdeményezését a volt feleségének általa rögzített, de a Schadl-Völner korrupciós ügy fideszes kezelését leleplező szavait tartalmazó hangfelvételre hivatkozva söpörte le az asztalról.

„Kódex az árulótól! Igen, az a Magyar Péter, aki lehallgatta a feleségét. Igen, az a Magyar Péter, aki becsapta családját és barátait. Most pedig ez az ember írna etikai kódexet. Viccnek is rossz” – írta ki vasárnap Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének egy választási etikai kódex bevezetéséről szóló szombati kezdeményezésére próbált meg reagálni, amelyet az ellenzéki politikus azután tett közzé, hogy a Fidesz egyre durvább eszközökkel kezdte el lejáratni. Magyar Péter fel is jelentette Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját, aki egy olyan, mesterséges intelligencia segítségével gyártott videót tett közé, amelyben az ő szájába adnak a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban olyan mondatokat, amelyeket sosem mondott. Korábban pedig a kormánypárti propaganda megyei lapjai egyszerre hozták le a képet, amely Magyar Pétert Manfred Weber kutyájaként ábrázolja.

„Javaslom, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, azokról mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni” – írta a pártelnök, és közzé is tette 12 pontos javaslatát.

Ezután tette közzé videóját Szentkirályi Alexandra, a következő szöveggel: „Magyar Péter arról beszél, hogy el kellene fogadni egy etikai kódexet. Az a Magyar Péter, aki a teljes karrierjét arra építette, hogy otthon a konyhájukban felvette a felesége hangját diktafonnal, elárulta a saját barátait, politikai közösségét, és utána ez az ember szeretne elfogadtatni egy általa írt etikai kódexet. Ez nagyjából olyan, mintha a farkas írná meg a pásztorok etikai kódexét. Ne vicceljünk már!”

Az egykori főpolgármester-helyettes, aki nem mellesleg személyesen tüntette ki Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyermekotthon azóta pedofil bűncselekményekért elítélt volt igazgatóját, arról hallgatott, hogy a Fidesz és kormánya belső működését leleplező 2024 márciusában Magyar Péter által közzétett hangfelvételen, az annak készítésekor még igazságügyi miniszterként tevékenykedő Varga Judit kimondta, hogy „Rogánék” javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni a Schadl-Völner-ügy anyagából.

A hangfelvételen, amelynek hitelességét kormánypárti oldalról sem vonták kétségbe, volt igazságügyi minisztertől az is elhangzott, hogy Völner Pálnak szóltak, hogy álljon le, de nem állt le, Schadl Györgyöt csak azért nem mentették meg, mert nem volt több lehetőségük, és Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen.