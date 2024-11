- Elon Musk azon gúnyolódott, hogy Volodimir Zelenszkij független országnak nevezte Ukrajnát

A világ leggazdagabb embere, Donald Trump megválasztott amerikai elnök bizalmi embere szombaton kigúnyolta Volodimir Zelenszkijt - hívja fel a figelmet a Kyiv Independent.

Elon Musk egy interjúrészletet osztott meg az X-en, amelyben az ukrán elnök arról beszél, hogy Ukrajna egy független ország, amelyet az Egyesült Államok sem kényszeríthet arra, hogy csak üljön és hallgasson. „Elképesztő humorérzéke van” - gúnyolódott ezen a dél-afrikai–amerikai milliárdos.

He sense of humor is amazing ????https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza