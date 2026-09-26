Közelkép - A történelem és a hatalom

A történelem politikai használata ugyanis arra szolgál, hogy eszközként lehessen rá támaszkodni a jelenbeli hatalmi küzdelmek során. Gyáni Gábor előadásában hangzottak el ezek a szavak a Tudományos Akadémián, ahol Történelem és emlékezet címmel tartottak ülést, amelynek tíz előadása most könyv formájában is megjelent. (A Kossuth Kiadó gondozásában.)