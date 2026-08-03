Egészség és szépség a MediLine Egészségházban

Megnyílt az ország egyik legnagyobb bio-, gyógytermék és reformélelmiszer nagykereskedője, a MediLine egyedülálló, lakossági igényekre szabott kiskereskedelmi centruma Budán, a Hűvösvölgyi úton. A 300 négyzetméteres áruház mellett egy szintén 300 négyzetméteres szolgáltató központ is várja az idelátogatókat szombattól. A megnyitó vendége volt Szávay Ágnes teniszező, Balzsay Károly ökölvívó, a WBO nagyközépsúlyú világbajnoka és Madaras Ádám világ- és Európa-bajnok öttusázó is. A megnyitóra érkező vásárlók bio kürtős kalácsot, forralt bort, forró teát és forró csokit is kóstolhattak.