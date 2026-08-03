Profilt váltott és gyógyászati termékekben Hajdu János

Fidesz;Orbán Viktor;gyógyászat;Hajdu János;cégalapítás;TEK;gyógytermék;aranykonvoj;

2026-08-03 20:21:00 CEST

A volt TEK-főigazgató néhány napja alapított egy logisztikával is foglalkozó céget.

Saját vállalkozásba kezdett Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) egykori főigazgatója, akit néhány nappal azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök eltávolított a posztjáról, Orbán Viktor volt kormányfő, jelenleg a Fidesz elnöke, megtette az ellenzéki párt biztonsági igazgatójává – írja a hvg360. Hajdu régóta Orbán bizalmi emberének számít. Most Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. néven alapított céget július végén, miközben Hajdu Jánost egy hónappal korábban gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán pénzszállítók ügyében.

Hajdu ellen hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette a gyanú. A TEK ugyanis az Orbán-kormány asszisztálásával a gyanú szerint jogtalanul tartóztatta fel az ukránok pénzszállító autóját, amelynek a kísérőit ráadásul bilincsben, csuklyával a fejükön, erőszakosan hallgatták ki. – A Medical főtevékenysége gyógyszerek és gyógyászati termékek nagykereskedelme, a cég neve arra utal, hogy a vállalkozás hangsúlyt helyez ezeknek a termékeknek a logisztikájára is – olvasható a cikkben, amely szerint Hajdu János egészségügyi vonzódása nem újkelet, már a TEK-en belül is felállított egy mentőcsapatot.

A lap szerint a kft. tulajdonosa Hajdu, de a vállalat felépítésében egy ügyvezető is részt vesz. Mint hozzáteszik, Biró Erzsébet Katalin édesanyjának a neve is Hajdu, és 2023-ban Novák Katalin akkori államfő a belügyminiszter, vagyis Pintér Sándor előterjesztésére aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott neki, minta a TEK előadójának. Az üzleti ügy előtt azonban még a büntetőügy is a levegőben van, jegyzi meg az írás szerzője, felidézve, hogy sokan arra számítanak, hogy akár Orbán Viktor büntetőjogi felelőssége is felvethető az ukránok elleni akcióban. Kérdés, hogy rá vallana-e Hajdu János vagy sem, bár a kapcsolatukat közvetlenül ismerők szerint ez nem történhet meg.