A legutóbbi idényben döntős Győr szombaton 26-23-ra nyert a horvát Podravka Koprivnica otthonában, ezzel kezdte meg szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.
A Győri ETO kézilabdás lányai után újabb magyar kupagyőztest ünnepelhetünk. A szombaton és vasárnap első ízben megrendezett férfi kézilabda EHF-kupa Final Fourt - előbb a házigazda Füchse Berlin, majd a világ egyik legjobb csapata, a francia Montpellier legyőzésével - megnyerte a Pick Szeged. A Tisza-parti együttes az ötödik magyar férfi kézilabda csapat, amely nemzetközi kupában valaha diadalmaskodott.
Ma már mind a négy csapat pályára lép az első ízben megrendezésre kerülő női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A tízezres Papp László Arénában minden jegy elkelt, úgyhogy a dán Midtjylland elleni nyitó mérkőzésen a Győri ETO lányai nyilván otthon érezhetik majd magukat. Az esti meccsen a két délszláv csapat, a montenegrói Buducsnoszt Podgorica és a macedón Vardar Szkopje küzd meg egymással a holnapi döntőbe kerülésért.
Egy óra alatt elfogyott az összes belépő a szerdai Győri Audi ETO KC-FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I-es rangadóra.