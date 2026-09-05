A Szegedé az EHF-kupa

A Győri ETO kézilabdás lányai után újabb magyar kupagyőztest ünnepelhetünk. A szombaton és vasárnap első ízben megrendezett férfi kézilabda EHF-kupa Final Fourt - előbb a házigazda Füchse Berlin, majd a világ egyik legjobb csapata, a francia Montpellier legyőzésével - megnyerte a Pick Szeged. A Tisza-parti együttes az ötödik magyar férfi kézilabda csapat, amely nemzetközi kupában valaha diadalmaskodott.