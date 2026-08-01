A főpolgármester szerint az utasok ugyan több perces késedelmet szenvednek majd, de az intézkedéssel naponta 15 megawattórát takarítanak meg.
A Szerbia felől megnövekedett forgalom miatt az autópályás átkelőt ajánlják a hatóságok, csakhogy a hivatalos határinfó oldal nem egészen erről tájékoztat.
A vádhatóság javaslatáról, hogy az 50 millió forint alatti kárt okozó bűncselekményeket érintő ügyrészeket szüntessék meg, a Fővárosi Törvényszék dönt.
A postán folyamatosan emelkedik a 7 percen belül kiszolgált ügyfelek aránya, amely július végén meghaladta 80 százalékot, ez csaknem 3 százalékos javulás az előző évhez képest - közölte a Magyar Posta. A társaság tájékoztatása szerint egy év alatt a 2700 szolgáltató helyből álló hálózatukban átlagosan több mint 170 millió ügyfélkapcsolatot létesítettek.