Kevésbé idegtépő kiszolgálást ígér a Posta

A postán folyamatosan emelkedik a 7 percen belül kiszolgált ügyfelek aránya, amely július végén meghaladta 80 százalékot, ez csaknem 3 százalékos javulás az előző évhez képest - közölte a Magyar Posta. A társaság tájékoztatása szerint egy év alatt a 2700 szolgáltató helyből álló hálózatukban átlagosan több mint 170 millió ügyfélkapcsolatot létesítettek.